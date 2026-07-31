Трамп утверждает, что достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе.

По данным Al Jazeera, ХАМАС согласился начать складирование тяжелого вооружения, военных объектов и оружейных складов в секторе Газа.

График реализации плана планируется представить в течение 14 дней.

Соглашение будет выполняться поэтапно.

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что было достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС.

"Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности", — написал он в своей соцсети.

Соглашение будет выполняться поэтапно, добавил Трамп

По данным издания Al Jazeera, ХАМАС согласился начать складирование тяжелого вооружения, военных объектов и оружейных складов в секторе Газа.

График реализации договоренностей планируется представить в течение 14 дней. Срок может быть продлен по решению международной надзорной комиссии. Дорожная карта также предусматривает постепенный вывод израильских сил из подконтрольных им районов сектора Газа параллельно с передачей оружия фракций.

Судя по опубликованным положениям, документ пока не предусматривает немедленной передачи всего оружия третьей стороне, а устанавливает механизм его учета, хранения и контроля.