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Трамп утверждает, что достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2026
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01:38 31.07.2026 (обновлено: 06:28 31.07.2026)
Трамп утверждает, что достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС

Трамп: Совет мира достиг соглашения о полном разоружении ХАМАС

© REUTERS / Kylie CooperДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе.
  • По данным Al Jazeera, ХАМАС согласился начать складирование тяжелого вооружения, военных объектов и оружейных складов в секторе Газа.
  • График реализации плана планируется представить в течение 14 дней.
  • Соглашение будет выполняться поэтапно.
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что было достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС.
"Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности", — написал он в своей соцсети.
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Соглашение будет выполняться поэтапно, добавил Трамп.
По данным издания Al Jazeera, ХАМАС согласился начать складирование тяжелого вооружения, военных объектов и оружейных складов в секторе Газа.
График реализации договоренностей планируется представить в течение 14 дней. Срок может быть продлен по решению международной надзорной комиссии. Дорожная карта также предусматривает постепенный вывод израильских сил из подконтрольных им районов сектора Газа параллельно с передачей оружия фракций.
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Судя по опубликованным положениям, документ пока не предусматривает немедленной передачи всего оружия третьей стороне, а устанавливает механизм его учета, хранения и контроля.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.
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