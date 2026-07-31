"Стало только хуже". Трампу грозит поражение из-за Украины

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Администрация Дональда Трампа обеспокоена, что из-за Украины и Ирана американская армия практически обезоружена. Вашингтон строит планы по наращиванию ВПК. О нестандартных решениях Пентагона — в материале РИА Новости.

"Во всем виноват Байден"

Щедрая военная поддержка Украины с 2022 года стоила США собственного оборонного потенциала. Министр войны Пит Хегсет во время слушаний в сенате отметил, что пять дополнительных пакетов военного финансирования, предназначенных для вооружения киевского режима, предусматривали восполнение американского арсенала один к одному. На деле все оказалось не так.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне © AP Photo / Manuel Balce Ceneta Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне

"Своевременно заменить переданные боеприпасы не удалось. Тем временем угрозы по всему миру игнорировались", — заявил Хегсет, обвинив в недальновидности экс-президента Джо Байдена.

Предыдущая администрация выделила Киеву почти 66 миллиардов долларов военной помощи, включая запасы, предназначенные для собственной обороны. Так, по данным инспекции Пентагона, за последние четыре года запас 155-миллиметровых артиллерийских снарядов сократился на 3,6 миллиона единиц.

Компенсировать это должно было наращивание ВПК. Почти полмиллиарда долларов потратили на завод в Мексите в Техасе. Ожидалась производительность до ста тысяч снарядов в месяц, но к марту 2026-го удалось достичь роста лишь до 36 тысяч.

При этом Вашингтон полностью обязательств не исполнил. Согласно отчетам конгресса, из почти 40 миллиардов долларов по программам Ukraine Security Assistance Initiative и Foreign Military Financing США выплатили подрядчикам около 23,5 миллиарда. Более 16,1 миллиарда остаются невыплаченными, поскольку оружие еще не изготовлено и не поставлено.

© AP Photo / Alex Brandon Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США © AP Photo / Alex Brandon Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США

Вынужденная остановка

Вашингтон обеспокоен, что с возобновлением обмена ударами с Ираном мировые СМИ вновь начнут акцентировать внимание на пустеющем американском арсенале. Так, данные Пентагона о расходе ракет-перехватчиков Patriot и THAAD Белый дом попросил журналистов не афишировать, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил Трампа о сокращении запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО. Из-за этого Штаты, опасаясь истощающей эскалации на Ближнем Востоке, отложили планы резкого усиления военной кампании.

Американские военные были готовы начать интенсивную серию ударов по Ирану, которая могла продлиться до двух недель. Якобы глава Центрального командования ВС США Брэд Купер подготовил несколько вариантов операции, но Трамп вновь поставил на дипломатию.

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает: еще до перемирия в июне США израсходовали не только до 45% ракет к Patriot и THAAD, но и значительную часть Tomahawk и JASSM.

"Любопытно, что раньше они сообщали о количестве пораженных целей. Теперь таких сведений нет и подсчитать, сколько они там скидывают боеприпасов, невозможно. Но сейчас особенность в том, что ракеты используют достаточно ограниченно. В основном Иран бомбят планирующими авиабомбами JDAM. Их у США много, но арсенал не бесконечен. Когда-то эти бомбы в большом количестве отдали Израилю, и тот практически сравнял сектор Газа с землей. Некоторое количество даже перепало Украине. США, видимо, сделали ставку на них и вот сейчас прекратили удары. Значит, и с количеством бомб не все в порядке", — объясняет эксперт.

© AP Photo / U.S. Navy Запуск американской ракеты Tomahawk © AP Photo / U.S. Navy Запуск американской ракеты Tomahawk

Американские специалисты прогнозируют восполнение израсходованных ракет через четыре-пять лет. Однако, отмечает Леонков, это возможно только при самом оптимистичном сценарии. Вашингтону понадобится нарастить производство перхлорат аммония — ключевого компонента для твердого ракетного топлива. Новый завод должны были открыть в нынешнем году, но этого не произошло.

"Также США необходим вольфрам, а он им поступает ограниченно из-за Китая. Отдельная тема — редкоземельные металлы. С этим тоже проблемы. Ну и, конечно, хлопок, волокна которого используют для взрывчатых веществ. Как скоро сможет американская промышленность все это получить и освоить — вопрос открытый", — отмечает Леонков.

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. James Hodgman Авиабомбы JDAM на американской военной базе © Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. James Hodgman Авиабомбы JDAM на американской военной базе

Как в "Макдоналдсе"

Помощник главы Пентагона Майкл Каденацци считает, что Вашингтон последние 30 лет не уделял должного внимания развитию мощностей ВПК. Часть производств отдали на аутсорсинг, и в ряде сегментов промышленной базы США стали зависимы от других стран. С возвращением производств в страну возникали трудности.

"Запасы США, особенно перехватчики противовоздушной и противоракетной обороны высокого класса, уже были значительно исчерпаны, когда пришла администрация (Трампа. — Прим. ред.). Да, помощь Украине внесла свой "вклад". Но администрация (Трампа. — Прим. ред.) также должна проанализировать собственные решения. Какая бы дыра ни была в арсенале, их собственные решения сделали ее значительно глубже", — считает эксперт по оборонной политике аналитического Центра имени Стимсона Келли Грико.

В 2025 году Lockheed Martin поставила 620 ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot, пообещав нарастить производство до двух тысяч ежегодно. Стоимость каждого изделия — от четырех до пять миллионов долларов. То есть даже если заводы справятся с задачей, бюджету это обойдется в сумму до десяти миллиардов долларов. Дефицит и расходы Пентагон собрался компенсировать с помощью более дешевых аналогов.

© AP Photo / Susan Walsh Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне © AP Photo / Susan Walsh Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне

Так, Perseus Defense, основанная бывшим инженером NASA Джейсоном Корнелиусом, занялась разработкой малой ракеты, аналогичной AIM-9 Sidewinder, давно стоящей на вооружении США. Sidewinder стоит около полумиллиона долларов. Аналог обещают удешевить до десяти тысяч.

Как пишет Financial Times, другая компания, Co-Aspire, разрабатывает сборные мастерские, которые в случае войны также смогут массово производить дешевые ракеты. Представитель Co-Aspire Дуг Деннени заявил, что подобные предприятия создаются по принципу "Макдоналдса": сложного оборудования не будет, зато ракету можно собрать по инструкции — как бургер.