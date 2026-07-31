Аналитик перечислила товары, которые подешевеют в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В разгар масштабной уборочной кампании наиболее заметно дешевеют овощи открытого грунта — «борщевой набор», а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень.
- Осенью, когда уборочная страда сходит на нет, цены на фрукты и овощи могут снова вырасти.
- В августе могут подорожать импортозависимые категории товаров — электроника, обувь и парфюмерия — из-за колебаний валютного курса.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Какие продукты подешевеют в разгар масштабной уборочной компании, агентству "Прайм" рассказала старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова.
Рост предложения со стороны отечественных производителей усиливает конкуренцию, что объективно сдерживает рост розничных цен на отдельные категории товаров.
"В этот период наиболее заметно дешевеют овощи открытого грунта — традиционный "борщевой набор" (картофель, капуста, морковь, свекла, лук), а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень", - уточнила эксперт.
Она напомнила, что осенью, когда уборочная страда сходит на нет, цены на фрукты и овощи снова могут вырасти.
В непродовольственном сегменте ретейлеры активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций. В то же время импортозависимые категории — электроника, обувь и парфюмерия — в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса, заключила Попова.