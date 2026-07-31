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Аналитик перечислила товары, которые подешевеют в августе - РИА Новости, 31.07.2026
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03:05 31.07.2026
Аналитик перечислила товары, которые подешевеют в августе

Попова: в августе подешевеют овощи открытого грунта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина выбирает товары в магазине
Женщина выбирает товары в магазине - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина выбирает товары в магазине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В разгар масштабной уборочной кампании наиболее заметно дешевеют овощи открытого грунта — «борщевой набор», а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень.
  • Осенью, когда уборочная страда сходит на нет, цены на фрукты и овощи могут снова вырасти.
  • В августе могут подорожать импортозависимые категории товаров — электроника, обувь и парфюмерия — из-за колебаний валютного курса.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Какие продукты подешевеют в разгар масштабной уборочной компании, агентству "Прайм" рассказала старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова.
Рост предложения со стороны отечественных производителей усиливает конкуренцию, что объективно сдерживает рост розничных цен на отдельные категории товаров.
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"В этот период наиболее заметно дешевеют овощи открытого грунта — традиционный "борщевой набор" (картофель, капуста, морковь, свекла, лук), а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень", - уточнила эксперт.
Она напомнила, что осенью, когда уборочная страда сходит на нет, цены на фрукты и овощи снова могут вырасти.
В непродовольственном сегменте ретейлеры активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций. В то же время импортозависимые категории — электроника, обувь и парфюмерия — в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса, заключила Попова.
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