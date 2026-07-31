Аналитик перечислила товары, которые подешевеют в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ В разгар масштабной уборочной кампании наиболее заметно дешевеют овощи открытого грунта — «борщевой набор», а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень.

Осенью, когда уборочная страда сходит на нет, цены на фрукты и овощи могут снова вырасти.

В августе могут подорожать импортозависимые категории товаров — электроника, обувь и парфюмерия — из-за колебаний валютного курса.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Какие продукты подешевеют в разгар масштабной уборочной компании, агентству " Какие продукты подешевеют в разгар масштабной уборочной компании, агентству " Прайм " рассказала старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова.

Рост предложения со стороны отечественных производителей усиливает конкуренцию, что объективно сдерживает рост розничных цен на отдельные категории товаров.

"В этот период наиболее заметно дешевеют овощи открытого грунта — традиционный "борщевой набор" (картофель, капуста, морковь, свекла, лук), а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень", - уточнила эксперт.

Она напомнила, что осенью, когда уборочная страда сходит на нет, цены на фрукты и овощи снова могут вырасти.