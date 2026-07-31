На торги выставили недвижимость в московском районе Покровское-Стрешнево

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Коммерческий объект площадью более 450 квадратных метров в московском районе Покровское-Стрешнево выставили на торги, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



Он добавил, что недвижимость большой площади позволяет инвесторам размещать там медицинские и спортивные учреждения, выставочные и арт-пространства, а также офисы. Кроме этого, такие помещения можно зонировать для ведения сразу нескольких проектов или сдачи в аренду.



"Один из таких объектов площадью 455,9 квадратного метра находится в районе Покровское-Стрешнево по адресу: улица Свободы, дом 2, в шаговой доступности от станции метро "Тушинская". Приобрести его можно на открытом электронном аукционе, подав заявку на участие до 12 августа. Побороться за победу могут как юридические, так и физические лица", — приводит слова Пуртова пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.



Объект находится на цокольном этаже и имеет отдельный вход. Аукцион пройдет 21 августа на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает московский департамент городского имущества.



Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.



Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".



Ранее Пуртов сообщил, что четыре коммерческих помещения в Береговом проезде Москвы, площадь которых варьируется от 88,8 до 244 квадратных метров, также выставили на городские торги.