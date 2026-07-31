Житель Приморья погиб от удара током во время работы на эвакуаторе

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Житель Приморского края погиб от удара током во время работы на грузовом эвакуаторе, когда стрела крана задела высоковольтные линии электропередачи, его напарник получил ожоги кистей рук, сообщает транспортная полиция Дальнего Востока.