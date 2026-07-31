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Житель Приморья погиб от удара током во время работы на эвакуаторе - РИА Новости, 31.07.2026
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10:47 31.07.2026
Житель Приморья погиб от удара током во время работы на эвакуаторе

Житель Приморья погиб от удара током во время работы на грузовом эвакуаторе

© Фото : транспортная полиция Дальнего Востока.Место происшествия на подъездном железнодорожном пути станции Спасск-Дальний
Место происшествия на подъездном железнодорожном пути станции Спасск-Дальний - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : транспортная полиция Дальнего Востока.
Место происшествия на подъездном железнодорожном пути станции Спасск-Дальний
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморском крае произошел несчастный случай на подъездном железнодорожном пути станции Спасск-Дальний: стрела крана грузового эвакуатора задела высоковольтные линии электропередачи.
  • Самозанятый 50-летний житель Приморского края погиб от удара током, а его 40-летний напарник получил ожоги кистей рук и был госпитализирован.
  • Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Житель Приморского края погиб от удара током во время работы на грузовом эвакуаторе, когда стрела крана задела высоковольтные линии электропередачи, его напарник получил ожоги кистей рук, сообщает транспортная полиция Дальнего Востока.
По данным ведомства, несчастный случай произошел на подъездном железнодорожном пути станции Спасск-Дальний. Двое мужчин выполняли работы на грузовом эвакуаторе. При подъеме железобетонного бруса стрела крана задела высоковольтные линии электропередачи.
"Выполнявший работы на грузовом автомобиле 50-летний самозанятый местный житель скончался в результате поражения током. Стоявший на земле возле эвакуатора 40-летний житель Спасска-Дальнего госпитализирован бригадой скорой помощи в Спасскую центральную городскую больницу с ожогами кистей рук", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас пострадавший находится дома.
Сотрудники полиции начали проверку, отметили в ведомстве.
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