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С TikTok в России принудительно взыскивают восемь миллионов рублей - РИА Новости, 31.07.2026
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03:12 31.07.2026 (обновлено: 03:13 31.07.2026)
С TikTok в России принудительно взыскивают восемь миллионов рублей

РИА Новости: с TikTok в России принудительно взыскивают восемь миллионов рублей

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора на восемь миллионов рублей.
  • Поскольку штраф не был выплачен добровольно, с TikTok принудительно взыскивают четыре миллиона рублей, и заведено производство о взыскании еще четырех миллионов рублей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с платформы TikTok неоплаченные штрафы на восемь миллионов рублей, следует из материалов приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, суд в Москве оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора. Так как штраф не был выплачен добровольно, суд выдал исполнительный лист, по которому в мае 2026 года на платформу завели исполнительное производство, следует из материалов приставов. Так, по нему с TikTok принудительно взыскивают четыре миллиона рублей "штрафа как вида наказания по делам об административных правонарушениях".
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Также 28 апреля на соцсеть завели производство о взыскании еще четырех миллионов рублей штрафа по акту, вынесенному судом в Москве.
Платформа была неоднократно оштрафована в России, в том числе за неисполнение предписания Роскомнадзора, отказ осуществлять мониторинг ЛГБТ*-контента (движение ЛГБТ* признано экстремистским в РФ и запрещено), а также отказ предоставить данные в Роскомнадзор. Последний раз суд в Москве оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора во вторник.
TikTok - это социальная сеть и сервис для создания и просмотра коротких вертикальных видео.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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