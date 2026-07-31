С TikTok в России принудительно взыскивают восемь миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора на восемь миллионов рублей.

Поскольку штраф не был выплачен добровольно, с TikTok принудительно взыскивают четыре миллиона рублей, и заведено производство о взыскании еще четырех миллионов рублей.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с платформы TikTok неоплаченные штрафы на восемь миллионов рублей, следует из материалов приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно судебным документам, суд в Москве оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора. Так как штраф не был выплачен добровольно, суд выдал исполнительный лист, по которому в мае 2026 года на платформу завели исполнительное производство, следует из материалов приставов. Так, по нему с TikTok принудительно взыскивают четыре миллиона рублей "штрафа как вида наказания по делам об административных правонарушениях".

Также 28 апреля на соцсеть завели производство о взыскании еще четырех миллионов рублей штрафа по акту, вынесенному судом в Москве.

Платформа была неоднократно оштрафована в России, в том числе за неисполнение предписания Роскомнадзора, отказ осуществлять мониторинг ЛГБТ*-контента (движение ЛГБТ* признано экстремистским в РФ и запрещено), а также отказ предоставить данные в Роскомнадзор. Последний раз суд в Москве оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора во вторник.

TikTok - это социальная сеть и сервис для создания и просмотра коротких вертикальных видео.