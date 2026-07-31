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В Татарстане локализовали возгорание на "Нижнекамскнефтехиме" - РИА Новости, 31.07.2026
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22:30 31.07.2026
В Татарстане локализовали возгорание на "Нижнекамскнефтехиме"

В Татарстане локализовали очаг возгорания на "Нижнекамскнефтехиме"

© РИА НовостиПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости
Пожар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар, ведется локализация очага возгорания.
  • Очаг возгорания на предприятии «Нижнекамскнефтехим» локализован, угрозы жизни и здоровью людей нет.
КАЗАНЬ, 31 июл - РИА Новости. Очаг возгорания на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане локализован, сообщила компания.
Ранее в пятницу организация сообщила, что на территории "Нижнекамскнефтехима" произошел пожар, ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет.
"Очаг возгорания на территории "Нижнекамскнефтехима" локализован", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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