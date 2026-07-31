В Татарстане локализовали возгорание на "Нижнекамскнефтехиме"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар, ведется локализация очага возгорания.
- Очаг возгорания на предприятии «Нижнекамскнефтехим» локализован, угрозы жизни и здоровью людей нет.
КАЗАНЬ, 31 июл - РИА Новости. Очаг возгорания на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане локализован, сообщила компания.
Ранее в пятницу организация сообщила, что на территории "Нижнекамскнефтехима" произошел пожар, ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет.
"Очаг возгорания на территории "Нижнекамскнефтехима" локализован", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.