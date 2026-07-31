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В Татарстане на "Нижнекамскнефтехиме" произошел пожар - РИА Новости, 31.07.2026
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21:53 31.07.2026
В Татарстане на "Нижнекамскнефтехиме" произошел пожар

В Татарстане на "Нижнекамскнефтехиме" произошел пожар, угрозы людям нет

© Кадр видео из соцсетейДым на месте пожара на территории "Нижнекамскнефтехима"
Дым на месте пожара на территории Нижнекамскнефтехима - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте пожара на территории "Нижнекамскнефтехима". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане произошел пожар.
  • Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, ведется локализация очага возгорания.
КАЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Пожар произошел на предприятии "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") в Татарстане, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщила компания.
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"На территории "Нижнекамскнефтехима" ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

По информации компании, специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях.
Дым на месте пожара на территории Нижнекамскнефтехима - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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ПроисшествияНижнекамскнефтехимСибур Холдинг
 
 
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