В Татарстане на "Нижнекамскнефтехиме" произошел пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане произошел пожар.
- Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, ведется локализация очага возгорания.
КАЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Пожар произошел на предприятии "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") в Татарстане, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщила компания.
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"На территории "Нижнекамскнефтехима" ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
По информации компании, специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях.
Появились новые детали пожара на "Нижнекамскнефтехиме"
31 марта, 14:28