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В Татарстане задержали водителя, сбившего двух пешеходов - РИА Новости, 31.07.2026
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18:24 31.07.2026 (обновлено: 18:29 31.07.2026)
В Татарстане задержали водителя, сбившего двух пешеходов

В Татарстане задержали сбившего двух пешеходов на обочине водителя

© МВД по Республике Татарстан/MAXЗадержанный мужчина, сбивший двух пешеходов в Татарстане
Задержанный мужчина, сбивший двух пешеходов в Татарстане - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© МВД по Республике Татарстан/MAX
Задержанный мужчина, сбивший двух пешеходов в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Татарстане водитель автомобиля «Лада Приора» сбил двух пешеходов на обочине трассы М‑7 «Волга», один из которых погиб.
  • Подозреваемый — мужчина 1995 года рождения, который находился в состоянии опьянения и не имел права управления транспортными средствами — был задержан и признал свою вину.
  • Приволжский районный суд Казани заключил мужчину под стражу.
КАЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Полицейские задержали в Татарстане водителя, сбившего на легковом автомобиле на обочине трассы двух пешеходов, один из которых погиб, сообщает МВД по республике.
По информации МВД, ночью 30 июля между поселком Кадышево и развязкой на трассе М‑7 "Волга" водитель автомобиля "Лада Приора" наехал на двух пешеходов, шедших по обочине, после чего скрылся. Один пострадавший погиб на месте, второго с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
"Подозреваемого мужчину 1995 года рождения задержали в кратчайшие сроки. Он признал вину и раскаялся", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что в момент наезда водитель находился в состоянии опьянения, а также не имел права управления транспортными средствами.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б", "в" части 4 статьи 264 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет 12 лет лишения свободы.
Приволжский районный суд Казани в пятницу заключил мужчину под стражу.
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