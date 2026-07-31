В Татарстане задержали водителя, сбившего двух пешеходов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Татарстане водитель автомобиля «Лада Приора» сбил двух пешеходов на обочине трассы М‑7 «Волга», один из которых погиб.

Подозреваемый — мужчина 1995 года рождения, который находился в состоянии опьянения и не имел права управления транспортными средствами — был задержан и признал свою вину.

Приволжский районный суд Казани заключил мужчину под стражу.

КАЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Полицейские задержали в Татарстане водителя, сбившего на легковом автомобиле на обочине трассы двух пешеходов, один из которых погиб, сообщает МВД по республике.

По информации МВД, ночью 30 июля между поселком Кадышево и развязкой на трассе М‑7 "Волга" водитель автомобиля "Лада Приора" наехал на двух пешеходов, шедших по обочине, после чего скрылся. Один пострадавший погиб на месте, второго с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

"Подозреваемого мужчину 1995 года рождения задержали в кратчайшие сроки. Он признал вину и раскаялся", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что в момент наезда водитель находился в состоянии опьянения, а также не имел права управления транспортными средствами.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б", "в" части 4 статьи 264 УК РФ , максимальное наказание по которой составляет 12 лет лишения свободы.