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Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА - РИА Новости, 31.07.2026
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09:27 31.07.2026 (обновлено: 09:35 31.07.2026)
Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА

Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА, жертв нет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татарстан подвергся попытке массированной атаки вражеских БПЛА на промышленные и гражданские объекты.
  • Атака была отражена, жертв и разрушений нет.
КАЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Татарстан подвергся в пятницу попытке массированной атаки вражеских БПЛА на промышленные и гражданские объекты, она отражена, жертв и разрушений нет, сообщила пресс-служба главы региона.
"Ранним утром республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Беспилотники пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, благодаря слаженной работе противовоздушных систем атаку удалось отразить. Жертв и разрушений нет.
Глава Татарстана регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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