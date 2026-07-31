Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Татарстан подвергся попытке массированной атаки вражеских БПЛА на промышленные и гражданские объекты.

Атака была отражена, жертв и разрушений нет.

КАЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Татарстан подвергся в пятницу попытке массированной атаки вражеских БПЛА на промышленные и гражданские объекты, она отражена, жертв и разрушений нет, сообщила пресс-служба главы региона.

"Ранним утром республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Беспилотники пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, благодаря слаженной работе противовоздушных систем атаку удалось отразить. Жертв и разрушений нет.