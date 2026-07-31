Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татарстан подвергся попытке массированной атаки вражеских БПЛА на промышленные и гражданские объекты.
- Атака была отражена, жертв и разрушений нет.
КАЗАНЬ, 31 июл – РИА Новости. Татарстан подвергся в пятницу попытке массированной атаки вражеских БПЛА на промышленные и гражданские объекты, она отражена, жертв и разрушений нет, сообщила пресс-служба главы региона.
"Ранним утром республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Беспилотники пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, благодаря слаженной работе противовоздушных систем атаку удалось отразить. Жертв и разрушений нет.
Глава Татарстана регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.
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