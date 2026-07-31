Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе

Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе

Полиция не знает, чьи тела нашли на месте захоронения Назимовых в Паттайе

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Таиланда не может точно установить, кому принадлежат три тела, найденные в отдельной могиле на месте захоронения россиян Назимовых.

Двоих подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых из-за их мотоцикла доставили в полицейский участок.

ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Полиция Таиланда пока не может сказать, кому принадлежат найденные на месте захоронения россиян Назимовых еще три тела, сообщил генерал-лейтенант полиции Чатчай Сурачетпхонг.

« "Не могу пока подтвердить точно, кому принадлежат найденные в отдельной могиле три тела", - сказал он журналистам.

На месте, куда привели подозреваемые, было обнаружено два захоронения. В одном из них было два тела, в другом - три.

В настоящее время двое подозреваемых доставлены в полицейский участок, ранее они признались, что убили брата и сестру Назимовых из-за их мотоцикла.