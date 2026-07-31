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Полиция не знает, чьи тела нашли на месте захоронения Назимовых в Паттайе - РИА Новости, 31.07.2026
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17:38 31.07.2026
Полиция не знает, чьи тела нашли на месте захоронения Назимовых в Паттайе

Полиция пока не знает, чьи 3 тела нашли на месте захоронения Назимовых в Паттайе

© RT на русскомЭкстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© RT на русском
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Таиланда не может точно установить, кому принадлежат три тела, найденные в отдельной могиле на месте захоронения россиян Назимовых.
  • Двоих подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых из-за их мотоцикла доставили в полицейский участок.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Полиция Таиланда пока не может сказать, кому принадлежат найденные на месте захоронения россиян Назимовых еще три тела, сообщил генерал-лейтенант полиции Чатчай Сурачетпхонг.
«
"Не могу пока подтвердить точно, кому принадлежат найденные в отдельной могиле три тела", - сказал он журналистам.
На месте, куда привели подозреваемые, было обнаружено два захоронения. В одном из них было два тела, в другом - три.
В настоящее время двое подозреваемых доставлены в полицейский участок, ранее они признались, что убили брата и сестру Назимовых из-за их мотоцикла.
В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
Подозреваемых в убийстве Назимовых доставили в полицейский участок в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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В миреТаиландРоссияУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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