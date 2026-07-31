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Тайская полиция подтвердила обнаружение пяти тел после убийства Назимовых - РИА Новости, 31.07.2026
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17:23 31.07.2026
Тайская полиция подтвердила обнаружение пяти тел после убийства Назимовых

Полиция сообщила о нахождении пяти тел на месте возможного захоронения Назимовых

© RT на русскомЭкстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© RT на русском
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал-лейтенант полиции Чатчай Сурачетпхонг подтвердил обнаружение пяти тел на месте предполагаемого захоронения.
  • В одном захоронении было два тела, в другом — тела трех человек, принадлежность которых пока не подтверждена.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Генерал-лейтенант полиции Чатчай Сурачетпхонг подтвердил обнаружение пяти тел на месте предполагаемого захоронения брата и сестры Назимовых.
«
"Не могу пока подтвердить точно, кому принадлежат найденные в отдельной могиле три тела", - сказал он журналистам.
На месте, куда привели задержанные подозреваемые, было обнаружено два захоронения, в одном было два тела, в другом - тела трех человек.
В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикациях.
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