Тайская полиция подтвердила обнаружение пяти тел после убийства Назимовых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерал-лейтенант полиции Чатчай Сурачетпхонг подтвердил обнаружение пяти тел на месте предполагаемого захоронения.
- В одном захоронении было два тела, в другом — тела трех человек, принадлежность которых пока не подтверждена.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Генерал-лейтенант полиции Чатчай Сурачетпхонг подтвердил обнаружение пяти тел на месте предполагаемого захоронения брата и сестры Назимовых.
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"Не могу пока подтвердить точно, кому принадлежат найденные в отдельной могиле три тела", - сказал он журналистам.
На месте, куда привели задержанные подозреваемые, было обнаружено два захоронения, в одном было два тела, в другом - тела трех человек.
Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикациях.