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Полиция Таиланда сможет назвать точные причины смерти Назимовых позже - РИА Новости, 31.07.2026
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17:00 31.07.2026 (обновлено: 17:11 31.07.2026)
Полиция Таиланда сможет назвать точные причины смерти Назимовых позже

Причины смерти россиян в Паттайе назовут после допроса подозреваемых и экспертиз

© RT на русскомЭкстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© RT на русском
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Таиланда сможет назвать точные причины смерти россиян Назимовых после официального допроса подозреваемых и проведения всех необходимых экспертиз.
  • Двое подозреваемых в убийстве Назимовых из-за их мотоцикла уже доставлены в полицейский участок.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Полиция Таиланда сможет назвать точные причины смерти россиян Назимовых после официального допроса подозреваемых и проведения всех необходимых экспертиз, сообщил генерал-лейтенант полиции Чатчай Сурачетпхонг.
«
"По поводу точных обстоятельств смерти двух граждан России, мы сможем дать полную информацию после официального допроса подозреваемых и окончания судебно-медицинских и криминалистических экспертиз", - сказал он журналистам.
В настоящее время двое подозреваемых доставлены в полицейский участок, ранее они признались, что убили Назимовых из-за их мотоцикла.
В посольстве России в Таиланде ранее заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
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