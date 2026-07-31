Полиция Таиланда сможет назвать точные причины смерти Назимовых позже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Таиланда сможет назвать точные причины смерти россиян Назимовых после официального допроса подозреваемых и проведения всех необходимых экспертиз.
- Двое подозреваемых в убийстве Назимовых из-за их мотоцикла уже доставлены в полицейский участок.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Полиция Таиланда сможет назвать точные причины смерти россиян Назимовых после официального допроса подозреваемых и проведения всех необходимых экспертиз, сообщил генерал-лейтенант полиции Чатчай Сурачетпхонг.
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"По поводу точных обстоятельств смерти двух граждан России, мы сможем дать полную информацию после официального допроса подозреваемых и окончания судебно-медицинских и криминалистических экспертиз", - сказал он журналистам.
В настоящее время двое подозреваемых доставлены в полицейский участок, ранее они признались, что убили Назимовых из-за их мотоцикла.