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Задержанный утверждает, что не насиловал россиянку, убитую в Таиланде - РИА Новости, 31.07.2026
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15:52 31.07.2026 (обновлено: 16:49 31.07.2026)
Задержанный утверждает, что не насиловал россиянку, убитую в Таиланде

Задержанный утверждает, что не насиловал убитую в Паттайе россиянку

© Фото : Королевская полиция ТаиландаПодозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Королевская полиция Таиланда
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из задержанных по делу об убийстве Дианы Назимовой в Таиланде утверждает, что не насиловал ее.
  • Задержанный утверждает, что это можно подтвердить с помощью анализа ДНК.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Убитая в Таиланде россиянка Диана Назимова не была изнасилована, утверждает один из задержанных, который ранее отсидел срок за изнасилование, кадры допроса опубликовало издание Thairat.
"Нет, я ее не насиловал, начальник. Можете проверить ДНК. Я говорю честно", - говорит один из задержанных.
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Полицейский, в свою очередь, говорит допрашиваемому, что тот только недавно вышел из тюрьмы.
"У тебя уже было дело об изнасиловании", - напоминает сотрудник полиции.
"Можете все проверить, я не насиловал", - утверждает задержанный.
Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых - на границе с Камбоджей. Подозреваемые признались в их убийстве, чтобы завладеть их мотоциклом, говорилось в публикации.
Брат и сестра Назимовы - Диана 22 лет и Роман 17 лет - пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло смс от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем связь с ними оборвалась.
Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу. Мотоцикл Назимовых нашли в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка.
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В миреТаиландКамбоджаПаттайяУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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