Задержанный утверждает, что не насиловал россиянку, убитую в Таиланде

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из задержанных по делу об убийстве Дианы Назимовой в Таиланде утверждает, что не насиловал ее.

Задержанный утверждает, что это можно подтвердить с помощью анализа ДНК.

ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Убитая в Таиланде россиянка Диана Назимова не была изнасилована, утверждает один из задержанных, который ранее отсидел срок за изнасилование, кадры допроса опубликовало издание Убитая в Таиланде россиянка Диана Назимова не была изнасилована, утверждает один из задержанных, который ранее отсидел срок за изнасилование, кадры допроса опубликовало издание Thairat

"Нет, я ее не насиловал, начальник. Можете проверить ДНК. Я говорю честно", - говорит один из задержанных.

Полицейский, в свою очередь, говорит допрашиваемому, что тот только недавно вышел из тюрьмы.

"У тебя уже было дело об изнасиловании", - напоминает сотрудник полиции.

"Можете все проверить, я не насиловал", - утверждает задержанный.

Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых - на границе с Камбоджей . Подозреваемые признались в их убийстве, чтобы завладеть их мотоциклом, говорилось в публикации.

Брат и сестра Назимовы - Диана 22 лет и Роман 17 лет - пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло смс от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем связь с ними оборвалась.