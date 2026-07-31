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Появились подробности задержания подозреваемых в убийстве россиян в Паттайе - РИА Новости, 31.07.2026
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15:22 31.07.2026 (обновлено: 16:49 31.07.2026)
Появились подробности задержания подозреваемых в убийстве россиян в Паттайе

РИА Новости: подозреваемых в убийстве Назимовых задержали у границы с Камбоджей

© Полиция ТаиландаОдин из подозреваемых в похищении брата и сестры из России в Паттайе
Один из подозреваемых в похищении брата и сестры из России в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Полиция Таиланда
Один из подозреваемых в похищении брата и сестры из России в Паттайе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемых в деле об исчезновении брата и сестры Назимовых в Паттайе задержали в провинции Сакео у границы с Камбоджей.
  • Подозреваемые Понг и Тхонг пытались бежать в Камбоджу, но были задержаны после непродолжительной погони.
  • Подозреваемые признались в убийстве российских брата и сестры и указали место преступления — гора в пригороде Паттайи.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Подозреваемых в деле об исчезновении брата и сестры Назимовых в Паттайе, позже признавшихся в убийстве молодых россиян, таиландские полицейские задержали в провинции Сакео у самой границы с Камбоджей, сообщили РИА Новости в полицейском участке района Хуай Яй, в котором идет следствие по заявлению матери пропавших.
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"Подозреваемые Понг и Тхонг пытались бежать в Камбоджу. Но они выбрали не тот длинный путь, о котором все говорили как о возможном вчера и сегодня утром - через провинции Районг и Чантхабури, а более короткий, через провинцию Сакео, до которой от Паттайи гораздо ближе, и там тоже проходит камбоджийская граница", - рассказали агентству полицейские.
Собеседники агентства также сообщили, что подозреваемые попытались скрыться от полицейских, приехавших за ними в Сакео, но были задержаны после непродолжительной погони.
"Их сразу, "по горячему", допросили на месте, а когда они признались в убийстве российских брата и сестры, повезли на место преступления, которое они сами назвали на допросе, это гора в пригороде Паттайи. Повезли для поиска тел погибших и следственного эксперимента", - рассказали в участке.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Мотоцикл Назимовых был найден в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Подозреваемые по делу об исчезновении россиян признались в убийстве брата и сестры.
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В миреПаттайяКамбоджаТаиландУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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