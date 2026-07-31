Появились подробности задержания подозреваемых в убийстве россиян в Паттайе

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"Подозреваемые Понг и Тхонг пытались бежать в Камбоджу. Но они выбрали не тот длинный путь, о котором все говорили как о возможном вчера и сегодня утром - через провинции Районг и Чантхабури, а более короткий, через провинцию Сакео, до которой от Паттайи гораздо ближе, и там тоже проходит камбоджийская граница", - рассказали агентству полицейские.