Задержанный по подозрению в убийстве россиян в Таиланде закопал одно тело

"Закопал вон там. На холме", - говорит один из задержанных.

Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.