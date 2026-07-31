Задержанный по подозрению в убийстве россиян в Таиланде закопал одно тело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданин Таиланда, задержанный по подозрению в убийстве россиян, признался полиции, что закопал тело Романа Назимова на холме.
- Подозреваемые признались в убийстве брата и сестры Назимовых.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве россиян гражданин Таиланда признался полиции, что закопал тело Романа Назимова на холме, кадры допроса опубликовало издание Thairat.
«
"Закопал вон там. На холме", - говорит один из задержанных.
Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.