В Белгородской области с начала СВО от атак ВСУ погибли 26 детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала СВО в Белгородской области 268 детей были ранены и 26 погибли в результате атак со стороны Украины.
- Врио губернатора Александр Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим детям.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Двадцать шесть детей погибли, 268 были ранены в Белгородской области с начала СВО в результате атак со стороны Украины, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"Цифры по пострадавшим и погибшим мы считаем ежедневно. На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли. Это неизлечимое горе для всей области. Это невосполнимая утрата", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
В сообщении он выразил слова соболезнования родным и близким и пожелал всем пострадавшим детям скорейшего восстановления.