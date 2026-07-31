В Белгородской области с начала СВО от атак ВСУ погибли 26 детей

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"Цифры по пострадавшим и погибшим мы считаем ежедневно. На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли. Это неизлечимое горе для всей области. Это невосполнимая утрата", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".