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В Белгородской области с начала СВО от атак ВСУ погибли 26 детей - РИА Новости, 31.07.2026
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20:03 31.07.2026
В Белгородской области с начала СВО от атак ВСУ погибли 26 детей

Шуваев сообщил, что от атак ВСУ в Белгородской области с 2022 г погибли 26 детей

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала СВО в Белгородской области 268 детей были ранены и 26 погибли в результате атак со стороны Украины.
  • Врио губернатора Александр Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим детям.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Двадцать шесть детей погибли, 268 были ранены в Белгородской области с начала СВО в результате атак со стороны Украины, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«

"Цифры по пострадавшим и погибшим мы считаем ежедневно. На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли. Это неизлечимое горе для всей области. Это невосполнимая утрата", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

В сообщении он выразил слова соболезнования родным и близким и пожелал всем пострадавшим детям скорейшего восстановления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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