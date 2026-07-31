Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили пять населенных пунктов в ДНР.
- За неделю было уничтожено более 2510 военнослужащих ВСУ и 13 боевых бронированных машин.
- Нанесены поражения формированиям нескольких бригад и полков ВСУ, а также бригады спецназначения "Азов"*.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", освободив пять населенных пунктов в ДНР, уничтожили за неделю более 2510 военнослужащих ВСУ и 13 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*. Потери противника на данном направлении составили свыше 2510-ти военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
На прошедшей неделе подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское Донецкой Народной Республики, отметили в Минобороны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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