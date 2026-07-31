ВСУ за неделю потеряли более 2510 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", освободив пять населенных пунктов в ДНР, уничтожили за неделю более 2510 военнослужащих ВСУ и 13 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ.