Силы ПВО за неделю сбили 5103 беспилотника ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за неделю сбили 5103 украинских беспилотника.
- Также были сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун".
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Средствами ПВО за неделю сбиты 5103 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.