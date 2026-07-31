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Силы ПВО за неделю сбили 5103 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 31.07.2026
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12:11 31.07.2026
Силы ПВО за неделю сбили 5103 беспилотника ВСУ

МО РФ: силы ПВО за неделю уничтожили 5103 беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за неделю сбили 5103 украинских беспилотника.
  • Также были сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун".
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Средствами ПВО за неделю сбиты 5103 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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