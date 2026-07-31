ВСУ за неделю потеряли более 1500 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в течение последней недели продолжила улучшать положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике ряда бригад ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли более 1500 военных, сообщило Минобороны РФ.