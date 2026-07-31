Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям нескольких бригад ВСУ.
- Украинские войска потеряли более 1500 военнослужащих и военную технику, включая боевые бронированные машины и артиллерию.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в течение последней недели продолжила улучшать положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике ряда бригад ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли более 1500 военных, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1500 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 125 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавило Минобороны.