Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 1500 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 31.07.2026 (обновлено: 12:13 31.07.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 1500 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1500 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям нескольких бригад ВСУ.
  • Украинские войска потеряли более 1500 военнослужащих и военную технику, включая боевые бронированные машины и артиллерию.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в течение последней недели продолжила улучшать положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике ряда бригад ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли более 1500 военных, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1500 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 125 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавило Минобороны.
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Трамп сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 08:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала