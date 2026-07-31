Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 1290 военных, 26 боевых бронированных машин за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск.
- Подразделениями «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Стенки в ДНР.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 1290 военных, 26 боевых бронированных машин за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад теробороны. Всего за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке.
Кроме того, в Минобороны напомнили, что в четверг решительными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Стенки в ДНР.