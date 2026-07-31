Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южная группировка войск взяла под контроль населенный пункт Стенки в ДНР, сообщили в Минобороны.
- Бойцы "Севера" освободили село Веровка в Харьковской области.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Вчера решительными действиями Южной группировки освобождены Стенки в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили Стенки в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Стенки в Донецкой Народной Республике
Это позволяет укрепить фланги российских подразделений, которые после освобождения Константиновки ведут успешные бои за главную цитадель ВСУ в Донбассе — Славянско-Краматорскую агломерацию.
Кроме того, бойцы "Севера" установили контроль над селом Веровка в Харьковской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Север" освободили Веровку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили Веровку в Харьковской области
Его освобождение поможет армии развить дальнейшее наступление, а также затруднит снабжение украинских боевиков, попавших в окружение у Белого Колодезя.