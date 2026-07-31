Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

"Вчера решительными действиями Южной группировки освобождены Стенки в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.

Кроме того, бойцы "Севера" установили контроль над селом Веровка в Харьковской области.

Его освобождение поможет армии развить дальнейшее наступление, а также затруднит снабжение украинских боевиков, попавших в окружение у Белого Колодезя.