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Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации - РИА Новости, 31.07.2026
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12:05 31.07.2026 (обновлено: 13:01 31.07.2026)
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

ВС России освободили Стенки и Веровку в зоне спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южная группировка войск взяла под контроль населенный пункт Стенки в ДНР, сообщили в Минобороны.
  • Бойцы "Севера" освободили село Веровка в Харьковской области.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Вчера решительными действиями Южной группировки освобождены Стенки в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили Стенки в Донецкой Народной Республике
Подразделения Южной группировки войск освободили Стенки в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Стенки в Донецкой Народной Республике
Это позволяет укрепить фланги российских подразделений, которые после освобождения Константиновки ведут успешные бои за главную цитадель ВСУ в Донбассе — Славянско-Краматорскую агломерацию.
Кроме того, бойцы "Севера" установили контроль над селом Веровка в Харьковской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Север" освободили Веровку в Харьковской области
Подразделения группировки Север освободили Веровка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили Веровку в Харьковской области
Его освобождение поможет армии развить дальнейшее наступление, а также затруднит снабжение украинских боевиков, попавших в окружение у Белого Колодезя.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаБезопасность
 
 
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