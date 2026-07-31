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В МИД рассказали о продолжении программы переподготовки ветеранов СВО - РИА Новости, 31.07.2026
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11:43 31.07.2026
В МИД рассказали о продолжении программы переподготовки ветеранов СВО

Фатин: программа переподготовки ветеранов СВО будет продолжена

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве прошла церемония вручения дипломов участникам СВО, прошедшим программу профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий".
  • Руководитель ГлавУпДК при МИД России Фатин сообщил, что четвертый поток программы не будет последним.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Руководитель ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин на церемонии вручения дипломов МГИМО о переподготовке ветеранов СВО сообщил, что нынешний, четвертый, поток не последний.
В пятницу в Москве прошла церемония вручения дипломов участникам СВО, прошедшим программу профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" при поддержке ГлавУпДК при МИД РФ.
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По словам Фатина, "сегодня состоялось вручение дипломов четвертому потоку, уверен, он не последний".
В этом году в программе приняли участие 30 человек из 17 регионов.
Фатин подчеркнул, что видит в поддержке нынешней программы настоящую миссию.
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