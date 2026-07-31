В МИД рассказали о продолжении программы переподготовки ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве прошла церемония вручения дипломов участникам СВО, прошедшим программу профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий".

Руководитель ГлавУпДК при МИД России Фатин сообщил, что четвертый поток программы не будет последним.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Руководитель ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин на церемонии вручения дипломов МГИМО о переподготовке ветеранов СВО сообщил, что нынешний, четвертый, поток не последний.

В пятницу в Москве прошла церемония вручения дипломов участникам СВО, прошедшим программу профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" при поддержке ГлавУпДК при МИД РФ.

По словам Фатина, "сегодня состоялось вручение дипломов четвертому потоку, уверен, он не последний".

В этом году в программе приняли участие 30 человек из 17 регионов.