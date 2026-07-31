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Адвокат рассказал, в каком случае Лерчек может грозить реальный срок - РИА Новости, 31.07.2026
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21:25 31.07.2026
Адвокат рассказал, в каком случае Лерчек может грозить реальный срок

Аргановский: Лерчек может грозить реальный срок, если она не погасит штраф

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Валерию Чекалину (Лерчек) приговорили к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях.
  • Чекалина оштрафована на более чем 763,5 миллиона рублей и на три года лишена права администрировать сайты.
  • Адвокат Дмитрий Аргановский отметил, что условный срок могут заменить на реальный, если Чекалина уклонится от погашения штрафа, но такие случаи редки.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Осужденной на пять лет условно блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) могут изменить условный срок на реальный, если она не погасит штраф на сумму более 763,5 миллиона рублей, однако такие случаи редки, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аргановский.
Суд в Москве ранее в пятницу приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, также он оштрафовал ее на более 763,5 миллиона рублей. Кроме того, блогеру на три года запретили администрирование сайтов.
"Для условно осужденного может быть поставлен вопрос перед судом о замене условного осуждения на реальное лишение свободы, если он уклоняется от возложенных на него обязанностей, в частности от возмещения вреда, причиненного преступлением", - сказал Аргановский, опрошенный в качестве эксперта.
Он добавил, что на практике такие случаи встречаются достаточно редко.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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