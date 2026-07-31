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Юрист рассказал, можно ли Лерчек выезжать за границу - РИА Новости, 31.07.2026
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21:07 31.07.2026
Юрист рассказал, можно ли Лерчек выезжать за границу

Липин: условный срок Лерчек сам по себе не влечет запрета на выезд за границу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерия Чекалина приговорена к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях и оштрафована более чем на 763,5 миллиона рублей.
  • Условное осуждение не влечет автоматического запрета на выезд за границу.
  • Выезд за границу может быть ограничен, если суд или уголовно-исполнительная инспекция возложат обязанность не покидать определенную территорию без разрешения.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденный условно на пять лет, нельзя будет выезжать за границу без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией, если на нее возложат такую обязанность, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.
Суд в Москве в пятницу приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, также он оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей.
Липин объяснил, что условное осуждение не влечет автоматического запрета на выезд за границу, но такая возможность зависит от ограничений, установленных судом или законом.
"Если суд либо уголовно-исполнительная инспекция возложат обязанность не покидать определенную территорию без разрешения, для поездки потребуется соответствующее согласование", - сказал собеседник агентства.
Также, добавил Липин, ограничения могут возникнуть и по другим основаниям, например, в рамках исполнительного производства при неисполнении судебных решений.
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ОбществоМоскваВалерия ЧекалинаАссоциация юристов России
 
 
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