Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Юрист рассказал, можно ли Лерчек выезжать за границу

Краткий пересказ от РИА ИИ Валерия Чекалина приговорена к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях и оштрафована более чем на 763,5 миллиона рублей.

Условное осуждение не влечет автоматического запрета на выезд за границу.

Выезд за границу может быть ограничен, если суд или уголовно-исполнительная инспекция возложат обязанность не покидать определенную территорию без разрешения.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденный условно на пять лет, нельзя будет выезжать за границу без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией, если на нее возложат такую обязанность, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Суд в Москве в пятницу приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, также он оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей.

Липин объяснил, что условное осуждение не влечет автоматического запрета на выезд за границу, но такая возможность зависит от ограничений, установленных судом или законом.

"Если суд либо уголовно-исполнительная инспекция возложат обязанность не покидать определенную территорию без разрешения, для поездки потребуется соответствующее согласование", - сказал собеседник агентства.