Лерчек не стала давать комментарии после оглашения приговора

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях.

Суд оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей и на три года запретил ей администрирование сайтов.

Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов, она свою вину не признает.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после оглашения приговора Гагаринского районного суда Москвы не стала общаться с представителями СМИ, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Блогер вышла из здания суда в солнечных очках, опустив голову, и в сопровождении своего сожителя быстро села в ожидавший ее автомобиль, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Также суд оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили администрирование сайтов.

Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей.