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Лерчек не стала давать комментарии после оглашения приговора - РИА Новости, 31.07.2026
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19:46 31.07.2026 (обновлено: 19:53 31.07.2026)

Лерчек не стала давать комментарии после оглашения приговора

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях.
  • Суд оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей и на три года запретил ей администрирование сайтов.
  • Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов, она свою вину не признает.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после оглашения приговора Гагаринского районного суда Москвы не стала общаться с представителями СМИ, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Блогер вышла из здания суда в солнечных очках, опустив голову, и в сопровождении своего сожителя быстро села в ожидавший ее автомобиль, не ответив ни на один вопрос журналистов.
Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Также суд оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили администрирование сайтов.
Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей.
Блогер свою вину не признает.
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