Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Суд запретил Лерчек три года продвигать свой бренд в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ Гагаринский районный суд Москвы запретил Валерии Чекалиной (Лерчек) на три года продвигать свой коммерческий бренд в интернете.

Валерии Чекалиной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 765 миллионов рублей.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, а после девяти курсов химиотерапии возобновился 30 июля.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гагаринский районный суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) на три года продвигать свой коммерческий бренд в интернете, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.

Как уточнил собеседник агентства, соответствующее требование стороны обвинения было включено в приговор, оглашенный сегодня судом. Помимо запрета на онлайн-продвижение бренда, суд назначил Чекалиной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 765 миллионов рублей.

Блогер свою вину не признает.

Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления, но после девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.