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Суд запретил Лерчек три года продвигать свой бренд в интернете - РИА Новости, 31.07.2026
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19:19 31.07.2026 (обновлено: 19:24 31.07.2026)
Суд запретил Лерчек три года продвигать свой бренд в интернете

Суд в Москве запретил Лерчек три года продвигать свой бренд в интернете

© РИА Новости / Евгений БиятовБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаринский районный суд Москвы запретил Валерии Чекалиной (Лерчек) на три года продвигать свой коммерческий бренд в интернете.
  • Валерии Чекалиной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 765 миллионов рублей.
  • Судебный процесс проходил в закрытом режиме, а после девяти курсов химиотерапии возобновился 30 июля.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гагаринский районный суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) на три года продвигать свой коммерческий бренд в интернете, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.
Как уточнил собеседник агентства, соответствующее требование стороны обвинения было включено в приговор, оглашенный сегодня судом. Помимо запрета на онлайн-продвижение бренда, суд назначил Чекалиной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 765 миллионов рублей.
Блогер свою вину не признает.
Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления, но после девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
Ранее по этому делу к реальным срокам были приговорены бывший муж блогера Артем Чекалин (7 лет колонии) и бизнес-партнер Роман Вишняк (2,5 года колонии).
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