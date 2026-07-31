Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Гагаринский районный суд Москвы назначил Валерии Чекалиной штраф в размере 765 миллионов рублей.

Валерии Чекалиной также назначено наказание в виде условного срока лишения свободы на пять лет и запрета на администрирование сайтов.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Гагаринский районный суд Москвы назначил блогеру Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) штраф в размере 765 миллионов рублей в рамках приговора по делу о незаконных валютных операциях, сообщил РИА Новости участник процесса.

Денежное взыскание стало одним из наказаний наряду с условным сроком лишения свободы на пять лет и запретом на администрирование сайтов.

Чекалиной инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей. Блогер свою вину не признала и заявила о своей невиновности.