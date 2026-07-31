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Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей - РИА Новости, 31.07.2026
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19:15 31.07.2026 (обновлено: 19:21 31.07.2026)
Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей

Суд оштрафовал Лерчек на 765 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаринский районный суд Москвы назначил Валерии Чекалиной штраф в размере 765 миллионов рублей.
  • Валерии Чекалиной также назначено наказание в виде условного срока лишения свободы на пять лет и запрета на администрирование сайтов.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Гагаринский районный суд Москвы назначил блогеру Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) штраф в размере 765 миллионов рублей в рамках приговора по делу о незаконных валютных операциях, сообщил РИА Новости участник процесса.
Денежное взыскание стало одним из наказаний наряду с условным сроком лишения свободы на пять лет и запретом на администрирование сайтов.
Чекалиной инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей. Блогер свою вину не признала и заявила о своей невиновности.
Процесс проходил в закрытом режиме. В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. В марте производство по делу приостанавливали из-за болезни, но после курса химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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