Суд в Москве заочно арестовал дочь Немцова

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"Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 июля 2026 года избрал в отношении Немцовой Жанны Борисовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации", — уточнили в инстанции.