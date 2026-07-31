Суд в Москве заочно арестовал дочь Немцова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову на два месяца.
- Ее арест связан с делом об организации деятельности нежелательной организации.
- Обвинение предъявлено по части 3 статьи 284.1 УК РФ.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал на два месяца журналистку Жанну Немцову, дочь Бориса Немцова, по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 июля 2026 года избрал в отношении Немцовой Жанны Борисовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации", — уточнили в инстанции.
Немцова обвиняется по статье об организации деятельности иностранной или международной организации, которую в России признали нежелательной.