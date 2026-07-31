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Суд в Москве заочно арестовал дочь Немцова - РИА Новости, 31.07.2026
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17:45 31.07.2026 (обновлено: 18:03 31.07.2026)
Суд в Москве заочно арестовал дочь Немцова

Суд в Москве заочно арестовал дочь Немцова на два месяца

CC BY 3.0 / MSC/Kuhlmann / Жанна Немцова
Жанна Немцова - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
CC BY 3.0 / MSC/Kuhlmann /
Жанна Немцова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову на два месяца.
  • Ее арест связан с делом об организации деятельности нежелательной организации.
  • Обвинение предъявлено по части 3 статьи 284.1 УК РФ.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал на два месяца журналистку Жанну Немцову, дочь Бориса Немцова, по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 июля 2026 года избрал в отношении Немцовой Жанны Борисовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации", — уточнили в инстанции.

Немцова обвиняется по статье об организации деятельности иностранной или международной организации, которую в России признали нежелательной.
Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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