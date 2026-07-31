Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Аркадий Вагнер в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге

Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Аркадий Вагнер в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Октябрьский районный суд Екатеринбурга не стал закрывать процесс по мере пресечения для Аркадия Вагнера, второго фигуранта дела о хулиганстве.

Судья отклонил ходатайство адвоката о закрытии процесса, сославшись на то, что прессу могут удалить из зала на время рассмотрения меддокументов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга не стал закрывать процесс по мере пресечения для Аркадия Вагнера, второго фигуранта уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Адвокат заявил, что в данном судебном заседании будет рассмотрено состояние малолетнего ребенка, и это может коснуться медицинской тайны, и "она не должна будет придана огласке".

"Отклонить ходатайство адвоката, представители СМИ остаются в зале", – сказал судья, уточнив, что на время рассмотрения меддокументов прессу могут удалить из зала.

Следователь уточнил присутствующим, что Вагнер не имеет уголовного прошлого, а сам фигурант заявил, что у него были только административные протоколы за нарушения правил дорожного движения.

Также он сообщил, что на его ребенка "замахивались палкой" во время конфликта. "Женат, двое несовершеннолетних детей, десяти лет и полтора года", – рассказал он суду.

Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Реверука и его партнера по бизнесу Аркадия Вагнера задержали в рамках уголовного дела о хулиганстве.