Рейтинг@Mail.ru
Суд не стал закрывать процесс по второму фигуранту дела избиения Зезина - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 31.07.2026 (обновлено: 12:59 31.07.2026)
Суд не стал закрывать процесс по второму фигуранту дела избиения Зезина

Суд на Урале не стал закрывать процесс по второму фигуранту дела избиения Зезина

© РИА НовостиФигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Аркадий Вагнер в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Аркадий Вагнер в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Аркадий Вагнер в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Октябрьский районный суд Екатеринбурга не стал закрывать процесс по мере пресечения для Аркадия Вагнера, второго фигуранта дела о хулиганстве.
  • Судья отклонил ходатайство адвоката о закрытии процесса, сославшись на то, что прессу могут удалить из зала на время рассмотрения меддокументов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга не стал закрывать процесс по мере пресечения для Аркадия Вагнера, второго фигуранта уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокат заявил, что в данном судебном заседании будет рассмотрено состояние малолетнего ребенка, и это может коснуться медицинской тайны, и "она не должна будет придана огласке".
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Фигурант дела об избиении ученого Зезина не признал вину
30 июля, 18:14
"Отклонить ходатайство адвоката, представители СМИ остаются в зале", – сказал судья, уточнив, что на время рассмотрения меддокументов прессу могут удалить из зала.
Следователь уточнил присутствующим, что Вагнер не имеет уголовного прошлого, а сам фигурант заявил, что у него были только административные протоколы за нарушения правил дорожного движения.
Также он сообщил, что на его ребенка "замахивались палкой" во время конфликта. "Женат, двое несовершеннолетних детей, десяти лет и полтора года", – рассказал он суду.
Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Реверука и его партнера по бизнесу Аркадия Вагнера задержали в рамках уголовного дела о хулиганстве.
В четверг суд заключил под стражу по 26 сентября Реверука, его адвокат сообщил РИА Новости, что вину он не признает, а сам обвиняемый заявил о своей непричастности к смерти академика.
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Фигурант дела об избиении Зезина заявил о непричастности к его смерти
30 июля, 16:58
 
ПроисшествияЕкатеринбургНикита Зезин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала