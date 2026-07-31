Суд в США не решил кому принадлежат права на показ "Мастера и Маргариты"

Краткий пересказ от РИА ИИ Судебные разбирательства из-за прав на показ экранизации романа «Мастер и Маргарита» в США продолжаются.

По заявлению суда, по апелляции пока не было вынесено никакого решения, и дело остается на рассмотрении.

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Судебные разбирательства из-за прав на показ в США экранизации романа "Мастер и Маргарита" продолжаются, сообщили РИА Новости в Девятом окружном апелляционном суде.

В среду издание Variety сообщало, что правовые вопросы по релизу картины уехавшего из России режиссера Михаила Локшина были урегулированы и она поступит в американский прокат 18 сентября.

"По этой апелляции пока не было вынесено никакого решения, и дело остается на рассмотрении", - заявили в суде.

В феврале 2025 года Luminosity Pictures подала в суд Калифорнии иск против продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, работавших над собственной англоязычной адаптацией романа Булгакова. Компания заявляла, что продюсеры препятствовали выпуску картины 2024 года в США, несмотря на то что у них не было законных прав на первоисточник, который якобы является достоянием общественности во всех англоязычных странах.