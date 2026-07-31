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Reuters: конгрессмены могут заблокировать проект о санкциях против России - РИА Новости, 31.07.2026
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21:16 31.07.2026 (обновлено: 21:17 31.07.2026)
Reuters: конгрессмены могут заблокировать проект о санкциях против России

Reuters: законопроект об антироссийских санкциях может застрять в конгрессе США

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Законопроект о новых санкциях против России рискует быть заблокирован в палате представителей США из-за опасений законодателей по поводу широких полномочий в вопросе пошлин, которые он предоставляет президенту США Дональду Трампу.
  • Влиятельные демократы профильных торговых комитетов сената и палаты представителей выразили мнение, что текущая редакция законопроекта — это "рецепт хаоса и повышения пошлин", который грозит подстегнуть инфляцию внутри США.
  • Эксперты и дипломаты предупреждают, что документ наделяет Трампа беспрецедентным правом вводить пошлины против целых государств, что может подорвать работу международной санкционной коалиции.
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Законопроект о новых санкциях против России рискует быть заблокирован в палате представителей США из-за опасений законодателей по поводу широких полномочий в вопросе пошлин, которые он предоставляет президенту США Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в конгрессе и экспертов в сфере торговой политики.
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"Законопроект о санкциях против России сталкивается со сложным путем в конгрессе, поскольку демократы и некоторые республиканцы выражают обеспокоенность по поводу новых торговых полномочий, которые документ предоставит президенту Дональду Трампу", - пишет агентство.
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Влиятельные демократы профильных торговых комитетов сената и палаты представителей Рон Уайден и Ричард Нил заявили, что текущая редакция законопроекта - это "рецепт хаоса и повышения пошлин", который грозит подстегнуть инфляцию внутри США, согласно публикации.
В свою очередь эксперты и дипломаты, как отмечает агентство, предупреждают, что документ наделяет Трампа беспрецедентным правом вводить пошлины против целых государств. По их мнению, это создаст жесткий инструмент давления на двусторонние экономические отношения и может подорвать работу международной санкционной коалиции.
По словам бывшего сотрудника аппарата конгресса от Республиканской партии Маюра Патела, на которого ссылается Рейтер, законопроект вряд ли будет принят палатой представителей в этом году — этому препятствуют предстоящие выборы и сохраняющиеся сомнения среди самих республиканцев относительно масштаба пошлин Трампа.
Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.
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При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма*, предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
Документ также предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ вводит санкции против ряда банков.
Инициатива предписывает президенту США обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
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