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Житель США рассказал, чем его кормили при лечении в московском "Склифе" - РИА Новости, 31.07.2026
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19:54 31.07.2026 (обновлено: 22:32 31.07.2026)
Житель США рассказал, чем его кормили при лечении в московском "Склифе"

Американец Парвизи высоко оценил блины во время лечения в московском "Склифе"

© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Новый корпус НИИ имени Склифосовского
Новый корпус НИИ имени Склифосовского - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству
Новый корпус НИИ имени Склифосовского. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские врачи из института имени Склифосовского провели успешную операцию жителю США Парвизи, которому отказали в клиниках других стран.
  • Пациент отметил слаженную работу команды и доброжелательную атмосферу в больнице.
  • Парвизи особенно оценил питание в больнице — в частности, блинчики на завтрак, по которым он уже скучает.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Житель США Парвизи, которого московские врачи поставили на ноги после отказа в клиниках других стран, рассказал, что в НИИ имени Склифосовского его кормили на завтрак блинчиками, по которым он уже скучает.
Ранее в столичном департаменте здравоохранения рассказали, что московские врачи из института имени Склифосовского за сутки поставили на ноги жителя США, которому отказали в помощи в других странах. Несколько месяцев назад во время занятий спортом американец получил травму позвоночника, его состояние постепенно ухудшалось: одна нога практически перестала работать.
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"Почему я выбрал именно эту больницу? Прежде всего, из-за врачей: мы знали, к кому едем и кто будет проводить операцию. Конечно, мы изучили отзывы — они оказались исключительно положительными. Мы обсудили все семьей, взвесили плюсы и минусы и в итоге решили делать операцию в институте Склифосовского", — рассказал Парвизи в видеоролике, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Пациент отметил слаженную работу команды и доброжелательную атмосферу в больнице.
"Это относится ко всем, начиная с сотрудников клининговой службы. Каждое утро женщина, приходившая убирать палату, сначала проверяла, сплю я или нет, чтобы не беспокоить меня. Прекрасным было и питание, особенно завтраки и блинчики, я уже по ним скучаю", — отметил он.
Парвизи также рассказал, что после операции он посещал сеансы массажа и барокамеру, чтобы ускорить восстановление.
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