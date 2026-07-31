Краткий пересказ от РИА ИИ Московские врачи из института имени Склифосовского провели успешную операцию жителю США Парвизи, которому отказали в клиниках других стран.

Пациент отметил слаженную работу команды и доброжелательную атмосферу в больнице.

Парвизи особенно оценил питание в больнице — в частности, блинчики на завтрак, по которым он уже скучает.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Житель США Парвизи, которого московские врачи поставили на ноги после отказа в клиниках других стран, рассказал, что в НИИ имени Склифосовского его кормили на завтрак блинчиками, по которым он уже скучает.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения рассказали, что московские врачи из института имени Склифосовского за сутки поставили на ноги жителя США, которому отказали в помощи в других странах. Несколько месяцев назад во время занятий спортом американец получил травму позвоночника, его состояние постепенно ухудшалось: одна нога практически перестала работать.

"Почему я выбрал именно эту больницу? Прежде всего, из-за врачей: мы знали, к кому едем и кто будет проводить операцию. Конечно, мы изучили отзывы — они оказались исключительно положительными. Мы обсудили все семьей, взвесили плюсы и минусы и в итоге решили делать операцию в институте Склифосовского", — рассказал Парвизи в видеоролике, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Пациент отметил слаженную работу команды и доброжелательную атмосферу в больнице.

"Это относится ко всем, начиная с сотрудников клининговой службы. Каждое утро женщина, приходившая убирать палату, сначала проверяла, сплю я или нет, чтобы не беспокоить меня. Прекрасным было и питание, особенно завтраки и блинчики, я уже по ним скучаю", — отметил он.