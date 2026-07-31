США превратились в дом престарелых с ядерной кнопкой, считает аналитик

Краткий пересказ от РИА ИИ Американская политическая система столкнулась с глубоким кризисом геронтократии из-за стареющих элит в Белом доме и конгрессе, считает аналитик Брэд Шеффер.

35 из 100 сенаторов перешагнули 70-летний рубеж, а 65 находятся в пенсионном возрасте, при этом молодежь от 25 до 39 лет занимает лишь одно из 18 мест в Конгрессе.

По словам Шеффера, из-за этого Вашингтон превратился в дом престарелых с ядерной кнопкой.

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Американская политическая система столкнулась с глубоким кризисом геронтократии из-за стареющих элит в Белом доме и конгрессе, которые удерживают власть вопреки снижению когнитивных и физических способностей, пишет аналитик Брэд Шеффер для журнала Американская политическая система столкнулась с глубоким кризисом геронтократии из-за стареющих элит в Белом доме и конгрессе, которые удерживают власть вопреки снижению когнитивных и физических способностей, пишет аналитик Брэд Шеффер для журнала Washington Examiner

"После ситуации с (экс-президентом США Джо - ред.) Байденом и проблем со здоровьем у сенаторов перед нами встает тревожная тенденция: люди живут дольше, но вместе с ними удлиняются и их политические карьеры... Как человек может принимать взвешенные решения по вопросам войны, ядерного оружия и финансовых рынков, если он не способен надежно воспринимать информацию?" - пишет Шеффер в статье, называя Вашингтон "домом престарелых с ядерной кнопкой".

Как указывает Шеффер, геронтократия в высших органах власти США проявляется наиболее наглядно, так как 35 из 100 сенаторов перешагнули 70-летний рубеж, а 65 находятся в пенсионном возрасте. Шестеро членов Сената родились еще во время или до Второй мировой войны, а ветераны вроде Чака Грассли и Митча Макконнелла заседают там более 41 года. При этом молодежь от 25 до 39 лет составляет почти 29% населения страны, но на долю ее представителей приходится лишь одно из 18 мест в Конгрессе.

Тенденция затрагивает и Белый дом. Автор материала утверждает, что даже нынешний лидер США Дональд Трамп, считающийся одним из самых энергичных пожилых президентов со времен Рональда Рейгана, начинает заметно уставать - сейчас ему 80 лет, а к концу президентского срока исполнится 82 года.

Главной причиной сохранения геронтократии аналитик называет превращение власти в Вашингтоне в источник колоссального богатства и лоббизма, из-за чего стареющие политики обеих не уходят добровольно. Этому способствует феноменально высокая успешность кампаний по переизбранию действующих членов Конгресса - около 90–95%, а также отсутствие в конституции США верхнего возрастного ценза и ограничений на количество сроков.