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США превратились в дом престарелых с ядерной кнопкой, считает аналитик - РИА Новости, 31.07.2026
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17:56 31.07.2026
США превратились в дом престарелых с ядерной кнопкой, считает аналитик

Аналитик Шеффер: США превратились в дом престарелых с ядерной кнопкой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская политическая система столкнулась с глубоким кризисом геронтократии из-за стареющих элит в Белом доме и конгрессе, считает аналитик Брэд Шеффер.
  • 35 из 100 сенаторов перешагнули 70-летний рубеж, а 65 находятся в пенсионном возрасте, при этом молодежь от 25 до 39 лет занимает лишь одно из 18 мест в Конгрессе.
  • По словам Шеффера, из-за этого Вашингтон превратился в дом престарелых с ядерной кнопкой.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Американская политическая система столкнулась с глубоким кризисом геронтократии из-за стареющих элит в Белом доме и конгрессе, которые удерживают власть вопреки снижению когнитивных и физических способностей, пишет аналитик Брэд Шеффер для журнала Washington Examiner.
"После ситуации с (экс-президентом США Джо - ред.) Байденом и проблем со здоровьем у сенаторов перед нами встает тревожная тенденция: люди живут дольше, но вместе с ними удлиняются и их политические карьеры... Как человек может принимать взвешенные решения по вопросам войны, ядерного оружия и финансовых рынков, если он не способен надежно воспринимать информацию?" - пишет Шеффер в статье, называя Вашингтон "домом престарелых с ядерной кнопкой".
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Как указывает Шеффер, геронтократия в высших органах власти США проявляется наиболее наглядно, так как 35 из 100 сенаторов перешагнули 70-летний рубеж, а 65 находятся в пенсионном возрасте. Шестеро членов Сената родились еще во время или до Второй мировой войны, а ветераны вроде Чака Грассли и Митча Макконнелла заседают там более 41 года. При этом молодежь от 25 до 39 лет составляет почти 29% населения страны, но на долю ее представителей приходится лишь одно из 18 мест в Конгрессе.
Тенденция затрагивает и Белый дом. Автор материала утверждает, что даже нынешний лидер США Дональд Трамп, считающийся одним из самых энергичных пожилых президентов со времен Рональда Рейгана, начинает заметно уставать - сейчас ему 80 лет, а к концу президентского срока исполнится 82 года.
Главной причиной сохранения геронтократии аналитик называет превращение власти в Вашингтоне в источник колоссального богатства и лоббизма, из-за чего стареющие политики обеих не уходят добровольно. Этому способствует феноменально высокая успешность кампаний по переизбранию действующих членов Конгресса - около 90–95%, а также отсутствие в конституции США верхнего возрастного ценза и ограничений на количество сроков.
Главными рисками старения руководства Шеффер называет падение компетентности при принятии судьбоносных решений и кризис легитимности. Из-за недееспособности лидеров власть фактически переходит к их неизбираемому окружению - советникам и помощникам, что заставляет задаться вопросом о том, кто на самом деле управляет США, резюмирует Шеффер.
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