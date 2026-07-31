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США могут вывести из Испании около двух тысяч военных, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2026
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14:52 31.07.2026
США могут вывести из Испании около двух тысяч военных, пишут СМИ

Handelsblatt: США могут вывести из Испании около двух тысяч военных

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные НАТО из США
Военные НАТО из США - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные НАТО из США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут вывести из Испании около двух тысяч военнослужащих, пишет Handelsblatt.
  • Такой шаг рассматривается как "штрафной сигнал" за отказ Мадрида разрешить использование совместных военных баз для операций против Тегерана.
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. США могут вывести из Испании около 2 тысяч военнослужащих в качестве наказания за отказ Мадрида предоставить американцам совместные военные базы для операций против Ирана, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Вашингтоне.
"В дополнение к уже обнародованным планам правительство США в рамках реорганизации своего военного присутствия в Европе может вывести из Испании около 2 тысяч военнослужащих", - говорится в публикации.
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По информации издания, такой шаг обсуждается в Белом доме как "штрафной сигнал" в адрес правительства Испании, которое отказалось разрешить американским военным использовать совместные военные базы Рота и Морон на своей территории для операций против Ирана.
Уточняется, что Вашингтон обсуждает вывод своего контингента из Испании дополнительно к уже анонсированному выводу 5 тысяч военных из Германии.
Официальных комментариев от властей США на этот счет пока не поступало.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл весной подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
Газета Bild сообщала со ссылкой на свои источники, что армия США готовится вывести бригаду на бронемашинах Stryker из Вильзека в Верхнем Пфальце. При этом, как отмечало издание, военная база после их вывода не будет закрыта, на ней останутся еще от пяти тысяч до восьми тысяч военнослужащих.
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