США могут вывести из Испании около двух тысяч военных, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ США могут вывести из Испании около двух тысяч военнослужащих, пишет Handelsblatt.

Такой шаг рассматривается как "штрафной сигнал" за отказ Мадрида разрешить использование совместных военных баз для операций против Тегерана.

БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. США могут вывести из Испании около 2 тысяч военнослужащих в качестве наказания за отказ Мадрида предоставить американцам совместные военные базы для операций против Ирана, сообщает газета США могут вывести из Испании около 2 тысяч военнослужащих в качестве наказания за отказ Мадрида предоставить американцам совместные военные базы для операций против Ирана, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Вашингтоне.

"В дополнение к уже обнародованным планам правительство США в рамках реорганизации своего военного присутствия в Европе может вывести из Испании около 2 тысяч военнослужащих", - говорится в публикации.

По информации издания, такой шаг обсуждается в Белом доме как "штрафной сигнал" в адрес правительства Испании, которое отказалось разрешить американским военным использовать совместные военные базы Рота и Морон на своей территории для операций против Ирана.

Уточняется, что Вашингтон обсуждает вывод своего контингента из Испании дополнительно к уже анонсированному выводу 5 тысяч военных из Германии.

Официальных комментариев от властей США на этот счет пока не поступало.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл весной подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.