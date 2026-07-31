Краткий пересказ от РИА ИИ Армия России установила контроль над Веровкой в Харьковской области и Стенками в Донецкой Народной Республике.

Установление контроля над Веровкой затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны.

Российские Вооруженные Силы нанесли один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ, и поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ.

ВСУ потеряли 9635 военнослужащих, 69 управляемых авиабомб и 5103 беспилотника за неделю.

В результате атак ВСУ пострадало мирное население в различных регионах России.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Армия России в четверг установила контроль над Веровкой в Харьковской области и Стенками в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что установление российской армией контроля над Веровкой серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны.

Российские Вооруженные Силы за неделю нанесли один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ. Кроме того, в течение недели ударами российских военных поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ.

ВСУ за неделю потеряли 9635 военнослужащих, 69 управляемых авиабомб и 5103 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 193 518 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 380 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 963 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 917 единиц специальной военной автомобильной техники.

Удары ВСУ по мирным

Один человек погиб, двое ранены в результате ракетного обстрела ВСУ поселка Борисовка Белгородской области , сообщили в региональном оперштабе.

Один человек погиб в Севастополе в результате ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

БПЛА ВСУ атаковал пассажирский автобус "Краснодар – Донецк" в Кутейниково в ДНР, восемь человек пострадали, сообщили РИА Новости первый замглавы администрации Амвросиевского муниципального округа Борис Будко и региональный минздрав.

Пятеро пострадавших госпитализированы после отражения массированный атаки БПЛА ВСУ в Волгоградской области, сообщает администрация региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.

Два человека ранены за сутки в результате атак украинских БПЛА по территории ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".

Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

ВСУ целенаправленно бьют дронами по зданиям Константиновки для уничтожения мирного населения города, заявил командир штурмового взвода 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Куба.

В долгий ящик

НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL, которая пришла на смену прямым поставкам из запасов Пентагона, выяснило РИА Новости из отчета для конгресса США.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, однако отметил, что Вашингтон "изучает этот вопрос".

США не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Владимир Зеленский привез из США "дырку от бублика" вместо результатов, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Ракетный удар по заводу-производителю дронов компании Terminal Autonomy в Киеве существенно снизит возможности ВСУ продолжать террористические атаки против России, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Уничтожение в Киеве завода по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy является сменой правил игры и сигналом для украинского ВПК, что прятаться за американским флагом на Украине больше не получится, считает военный эксперт Виталий Киселев.

А теперь Драпатый

Прямой конфликт начинается между новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и штурмовыми полками, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый запретил украинским штурмовым полкам пополнять личный состав, в частях боятся расформирования, пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в ВСУ.

Новости с ЛБС

Владимир Зеленский запутался в традиционно занижаемых потерях ВСУ и заявил, что за все время конфликта украинская армия потеряла только 50 тысяч солдат, при том, что в феврале этого года он называл большую цифру - 55 тысяч погибших украинских военных.

Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский рассказал РИА Новости, что переданные через колонку российского дрона голосовые инструкции помогли ему сдаться в плен после ранения.

Военнослужащие ВСУ начали использовать камеры GoPro в качестве самодельных мин, взрыв раздается сразу после поднятия устройства, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе группировки войск "Центр" Артем Ильин.

Пленный военнослужащий ВСУ Василий Иванченко рассказал на видео Минобороны РФ, что для пополнения личного состава скандального украинского 425-го отдельного штурмового полка "Скала" набирают дезертиров, инвалидов и стариков, которых потом, оставляя в неведении, отправляют погибать на передовую.

Неудавшаяся артподготовка

ФСБ России сообщила, что в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации "Артподготовка*", собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.

По словам оперативного сотрудника ФСБ, задержанный собирал данные для Киева под видом сотрудника логистической компании, перевозившей военные грузы. Полученную информацию о пунктах назначения военных грузов и точные координаты российских складов хранения взрывчатых веществ он передавал куратору через Telegram. В последующем, полученные данные о российских военных предприятиях передавались украинским спецслужбам.

Согласно данным ФСБ, "Артподготовка*" и одноименный интернет-проект были созданы иноагентом Вячеславом Мальцевым** "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.

Переговорный процесс

Турция уведомила РФ и Украину о своей готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на турецкой территории, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Президент США Дональд Трамп подтвердил газете Financial Times, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после визита в Киев, скорее всего, полетят в Москву, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

* Террористическая организация, запрещена в России