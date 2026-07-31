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СПЧ запросит разъяснения о правилах пользования Telegram - РИА Новости, 31.07.2026
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12:51 31.07.2026
СПЧ запросит разъяснения о правилах пользования Telegram

СПЧ запросит у Росфинмониторинга разъяснения о правилах пользования Telegram

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросит у Росфинмониторинга и Минюста комментарии о правилах пользования Telegram после внесения Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов.
  • По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, ограничения Росфинмониторинга касаются лично Павла Дурова*, но не распространяются автоматически на созданную им платформу.
  • СПЧ считает, что отправка "звезд" в Telegram может означать финансирование экстремистской деятельности, и призывает пользователей отказаться от подписки премиум и не отправлять "звезды".
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросит у Росфинмониторинга и министерства юстиции расширенные комментарии о правилах пользования Telegram после внесения его основателя Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.
"В российском законодательстве сказано: если человек внесен в перечень (террористов и экстремистов - ред.) как физическое лицо, то риски не распространяются на компанию, которую этот человек когда-либо создавал. Поэтому ограничения, которые наложены Росфинмониторингом, будут касаться лично Павла Дурова* как физического лица, но автоматически не распространятся на созданную им платформу", - отметила Меркачева.
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В то же время, по словам члена СПЧ, определенные риски пользования мессенджером все же существуют. Например, отправка так называемых звезд в Telegram может означать финансирование экстремистской деятельности, если они были посланы на аккаунт запрещенной террористической организации, пояснила она.
ФСБ ранее сообщала, что в Telegram действуют каналы, чаты и боты, активно используемые для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества.
"Складывается впечатление, что до конца риски никто не понимает… Мы попросим более конкретных, более расширенных комментариев от Росфинмониторинга и от Минюста", - сказала Меркачева.
Она также считает, что пользователям Telegram стоит отказаться от подписки премиум в мессенджере и не отправлять никому звезды.
ФСБ в среду сообщила, что Дурову* в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск. В четверг Росфинмониторинг включил Дурова* в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
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* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
 
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