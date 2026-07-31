В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
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"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
23 февраля, 17:35