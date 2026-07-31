СМИ: организаторы покушения на Ермолаева намеренно выбрали Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Организаторы покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, вероятно, умышленно выбрали княжество Монако как место нападения.
- По приоритетной версии местных следователей, взрыв у дома Ермолаева был организован СБУ.
- Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, которая была подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Организаторы покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, вероятно, умышленно выбрали княжество Монако как место нападения, пишет издание Nice-Matin со ссылкой на украинские источники, знакомые с ходом расследования.
Ермолаев пострадал в результате взрыва у его дома в Монако в конце июня. Пострадавший обвинил в причастности к покушению украинскую разведку. По приоритетной версии местных следователей, взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, сообщала газета Figaro.
"На Ермолаева напали в Монако, чтобы показать, что неприкосновенных нет, где бы они ни находились", - цитирует издание источник.
Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом в начале июля. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Оба подозреваемых отправлены под стражу.