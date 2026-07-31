Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Краткий пересказ от РИА ИИ Организаторы покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, вероятно, умышленно выбрали княжество Монако как место нападения.

По приоритетной версии местных следователей, взрыв у дома Ермолаева был организован СБУ.

Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, которая была подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако.

ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Организаторы покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, вероятно, умышленно выбрали княжество Монако как место нападения, пишет издание Nice-Matin со ссылкой на украинские источники, знакомые с ходом расследования.

Ермолаев пострадал в результате взрыва у его дома в Монако в конце июня. Пострадавший обвинил в причастности к покушению украинскую разведку. По приоритетной версии местных следователей, взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, сообщала газета Figaro.

"На Ермолаева напали в Монако, чтобы показать, что неприкосновенных нет, где бы они ни находились", - цитирует издание источник.