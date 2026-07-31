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В Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения школьника - РИА Новости, 31.07.2026
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17:54 31.07.2026
В Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения школьника

СК выясняет обстоятельства избиения 11-летнего мальчика в нижегородском поселке

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Юганец 11-летний мальчик пострадал от избиения, его ударили кирпичом по лицу, у него зафиксированы перелом лобной кости и носа.
  • СУ СК по Нижегородской области проводит процессуальную проверку по факту причинения телесных повреждений подростку.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники СУ СК по Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ведомства.
В пятницу местный телеканал "Сети НН" показал сюжет об 11-летнем мальчике из поселка Юганец, которого, как утверждается, избила 15-летняя девочка. Утверждается, что она ударила его кирпичом по лицу. По словам мамы пострадавшего, у него зафиксировали перелом лобной кости и носа.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о причинении телесных повреждений подростку в поселке Юганец Володарского района. По данному факту организована процессуальная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
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