В Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения школьника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Юганец 11-летний мальчик пострадал от избиения, его ударили кирпичом по лицу, у него зафиксированы перелом лобной кости и носа.
- СУ СК по Нижегородской области проводит процессуальную проверку по факту причинения телесных повреждений подростку.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники СУ СК по Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ведомства.
В пятницу местный телеканал "Сети НН" показал сюжет об 11-летнем мальчике из поселка Юганец, которого, как утверждается, избила 15-летняя девочка. Утверждается, что она ударила его кирпичом по лицу. По словам мамы пострадавшего, у него зафиксировали перелом лобной кости и носа.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о причинении телесных повреждений подростку в поселке Юганец Володарского района. По данному факту организована процессуальная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУ СК.