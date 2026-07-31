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На россиянина, передававшего данные Киеву, завели дело - РИА Новости, 31.07.2026
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08:50 31.07.2026
На россиянина, передававшего данные Киеву, завели дело

На передававшего Киеву данные о стратегических объектах россиянина завели дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На россиянина возбудили дело об участии в террористической организации.
  • Он обвиняется в передаче Киеву данных о стратегически важных объектах в России.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На россиянина, передававшего Киеву данные о стратегически важных объектах в РФ, возбудили дело об участии в террористической организации, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Московского региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - сказала она.
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ПроисшествияРоссияКиевНижегородская областьСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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