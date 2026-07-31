СК задержал мужчину, передававшего Киеву данные о стратегических объектах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики задержали сотрудника транспортной компании за передачу данных о стратегически важных объектах в семи регионах России спецслужбам Киева.
- Обвиняемый вступил в запрещенную в России террористическую организацию "Артподготовка*" и собирал информацию для подрыва нацбезопасности.
- Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силовики задержали сотрудника транспортной компании, передававшего спецслужбам Киева данные о стратегически важных объектах в семи регионах РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию "Артподготовка"* и активно принимал участие в ее деятельности. Фигурант, являясь сотрудником логистической транспортной компании, собирал данные о стратегически важных объектах в семи субъектах РФ. Информацию мужчина передавал Киеву для подрыва нацбезопасности РФ.
"Противоправные действия фигуранта были выявлены и пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации во взаимодействии со следователями СК России. Судом в отношении 50-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.
* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация