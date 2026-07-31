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СК задержал мужчину, передававшего Киеву данные о стратегических объектах - РИА Новости, 31.07.2026
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08:48 31.07.2026
СК задержал мужчину, передававшего Киеву данные о стратегических объектах

СК задержал передававшего Киеву данные о стратегических объектах в РФ россиянина

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики задержали сотрудника транспортной компании за передачу данных о стратегически важных объектах в семи регионах России спецслужбам Киева.
  • Обвиняемый вступил в запрещенную в России террористическую организацию "Артподготовка*" и собирал информацию для подрыва нацбезопасности.
  • Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силовики задержали сотрудника транспортной компании, передававшего спецслужбам Киева данные о стратегически важных объектах в семи регионах РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию "Артподготовка"* и активно принимал участие в ее деятельности. Фигурант, являясь сотрудником логистической транспортной компании, собирал данные о стратегически важных объектах в семи субъектах РФ. Информацию мужчина передавал Киеву для подрыва нацбезопасности РФ.
"Противоправные действия фигуранта были выявлены и пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации во взаимодействии со следователями СК России. Судом в отношении 50-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.
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ПроисшествияРоссияКиевСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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