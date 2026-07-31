СК задержал мужчину, передававшего Киеву данные о стратегических объектах

"Противоправные действия фигуранта были выявлены и пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации во взаимодействии со следователями СК России. Судом в отношении 50-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.