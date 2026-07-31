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Шуваев рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.07.2026
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20:41 31.07.2026
Шуваев рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгород

Шуваев: состояние детей, пострадавших на этой неделе при атаках ВСУ, улучшается

© Фото : Александр Шуваев/MAXВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев общается с врачом больницы, в которой лечатся пострадавшие дети
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев общается с врачом больницы, в которой лечатся пострадавшие дети - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Александр Шуваев/MAX
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев общается с врачом больницы, в которой лечатся пострадавшие дети. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на понедельник из-за массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, среди которых двое детей: два года и 11 лет.
  • В среду беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде, осколочные ранения получил 15-летний мальчик.
  • Состояние трех детей, пострадавших во время атак ВСУ по Белгороду, улучшается, отмечается положительная динамика.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Состояние трех детей, получивших ранения во время атак ВСУ по Белгороду в ночь на понедельник и в среду, улучшается, отмечается положительная динамика, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
В ночь на понедельник из-за массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте двух и 11 лет. Отмечалось, что 11-летний мальчик находился в тяжелом состоянии. Также беспилотник ВСУ в среду нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде, осколочные ранения получил 15-летний мальчик.
«

"Навестил трех детей, пострадавших от террористических атак ВСУ. Врачи делают все для их скорейшего восстановления, дети держатся. Пятнадцатилетний Александр получил травмы и ранения во время атаки на коммерческий объект, находится в состоянии средней тяжести, динамика положительная", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Самая юная пациентка в больнице - Ульяна, которой всего два года, - она получила осколочное ранение, но уже идет на поправку. Ее 11-летний брат Владимир был доставлен в тяжелом состоянии с осколочными ранениями и травмой глаза, два дня провел в реанимации, сейчас переведен в палату, его жизни ничего не угрожает, добавил врио губернатора.
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