Шуваев рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгород

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на понедельник из-за массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, среди которых двое детей: два года и 11 лет.
- В среду беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде, осколочные ранения получил 15-летний мальчик.
- Состояние трех детей, пострадавших во время атак ВСУ по Белгороду, улучшается, отмечается положительная динамика.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Состояние трех детей, получивших ранения во время атак ВСУ по Белгороду в ночь на понедельник и в среду, улучшается, отмечается положительная динамика, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
В ночь на понедельник из-за массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте двух и 11 лет. Отмечалось, что 11-летний мальчик находился в тяжелом состоянии. Также беспилотник ВСУ в среду нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде, осколочные ранения получил 15-летний мальчик.
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"Навестил трех детей, пострадавших от террористических атак ВСУ. Врачи делают все для их скорейшего восстановления, дети держатся. Пятнадцатилетний Александр получил травмы и ранения во время атаки на коммерческий объект, находится в состоянии средней тяжести, динамика положительная", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Самая юная пациентка в больнице - Ульяна, которой всего два года, - она получила осколочное ранение, но уже идет на поправку. Ее 11-летний брат Владимир был доставлен в тяжелом состоянии с осколочными ранениями и травмой глаза, два дня провел в реанимации, сейчас переведен в палату, его жизни ничего не угрожает, добавил врио губернатора.