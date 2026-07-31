Шуваев рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгород

БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Состояние трех детей, получивших ранения во время атак ВСУ по Белгороду в ночь на понедельник и в среду, улучшается, отмечается положительная динамика, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"Навестил трех детей, пострадавших от террористических атак ВСУ. Врачи делают все для их скорейшего восстановления, дети держатся. Пятнадцатилетний Александр получил травмы и ранения во время атаки на коммерческий объект, находится в состоянии средней тяжести, динамика положительная", - написал Шуваев в Telegram-канале .

Самая юная пациентка в больнице - Ульяна, которой всего два года, - она получила осколочное ранение, но уже идет на поправку. Ее 11-летний брат Владимир был доставлен в тяжелом состоянии с осколочными ранениями и травмой глаза, два дня провел в реанимации, сейчас переведен в палату, его жизни ничего не угрожает, добавил врио губернатора.