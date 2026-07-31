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Премьер Чехии призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании - РИА Новости, 31.07.2026
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18:09 31.07.2026
Премьер Чехии призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании

Андрей Бабиш призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Шенгенская зона должна быть немедленно закрыта для Испании.
  • По его словам, это связано с проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеута и с миграционной политикой Испании, которая противоречит позиции ЕС.
ПРАГА, 31 июл – РИА Новости. Шенгенская зона должна быть немедленно закрыта для Испании в связи с допущенным ею проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеута, заявил в пятницу чешский премьер Андрей Бабиш.
"Шенгенская зона должна быть немедленно закрыта для Испании. Ситуация, возникшая после проникновения десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеута, попросту скандальная и спровоцирована испанским правительством", - заявил Бабиш журналистам.
По словам чешского премьера, абсолютно возмутительно, что страна-член Европейского союза может проводить собственную миграционную политику, основанную на легализации пребывания незаконных мигрантов, в то время как сам ЕС придерживается противоположной позиции.
Как считает Бабиш, таким образом повторяется ситуация 2015 года, когда правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель смягчило правила приема мигрантов. По мнению Бабиша, испанское правительство делает то же самое в связи с предстоящими парламентскими выборами.
Как передает агентство Рейтер со ссылкой на МВД Испании, с четверга в Сеуту из соседнего Марокко в неконтролируемом потоке прибыли 49 тысяч мигрантов, при этом 19 мигрантов утонули, пытаясь переплыть морскую границу. Хаотичные попытки пересечь границу между Марокко и испанским эксклавом продолжаются и в пятницу, несмотря на то, что власти Марокко усилили меры безопасности на части границы. При этом некоторые из прибывших мигрантов начали покидать Испанию.
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