Премьер Чехии призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Шенгенская зона должна быть немедленно закрыта для Испании.

По его словам, это связано с проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеута и с миграционной политикой Испании, которая противоречит позиции ЕС.

ПРАГА, 31 июл – РИА Новости. Шенгенская зона должна быть немедленно закрыта для Испании в связи с допущенным ею проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеута, заявил в пятницу чешский премьер Андрей Бабиш.

"Шенгенская зона должна быть немедленно закрыта для Испании . Ситуация, возникшая после проникновения десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеута , попросту скандальная и спровоцирована испанским правительством", - заявил Бабиш журналистам.

По словам чешского премьера, абсолютно возмутительно, что страна-член Европейского союза может проводить собственную миграционную политику, основанную на легализации пребывания незаконных мигрантов, в то время как сам ЕС придерживается противоположной позиции.

Как считает Бабиш, таким образом повторяется ситуация 2015 года, когда правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель смягчило правила приема мигрантов. По мнению Бабиша, испанское правительство делает то же самое в связи с предстоящими парламентскими выборами.