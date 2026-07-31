Премьер Чехии призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Шенгенская зона должна быть немедленно закрыта для Испании.
- По его словам, это связано с проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеута и с миграционной политикой Испании, которая противоречит позиции ЕС.
ПРАГА, 31 июл – РИА Новости. Шенгенская зона должна быть немедленно закрыта для Испании в связи с допущенным ею проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеута, заявил в пятницу чешский премьер Андрей Бабиш.
По словам чешского премьера, абсолютно возмутительно, что страна-член Европейского союза может проводить собственную миграционную политику, основанную на легализации пребывания незаконных мигрантов, в то время как сам ЕС придерживается противоположной позиции.
Как считает Бабиш, таким образом повторяется ситуация 2015 года, когда правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель смягчило правила приема мигрантов. По мнению Бабиша, испанское правительство делает то же самое в связи с предстоящими парламентскими выборами.
Как передает агентство Рейтер со ссылкой на МВД Испании, с четверга в Сеуту из соседнего Марокко в неконтролируемом потоке прибыли 49 тысяч мигрантов, при этом 19 мигрантов утонули, пытаясь переплыть морскую границу. Хаотичные попытки пересечь границу между Марокко и испанским эксклавом продолжаются и в пятницу, несмотря на то, что власти Марокко усилили меры безопасности на части границы. При этом некоторые из прибывших мигрантов начали покидать Испанию.