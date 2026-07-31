Глава МИД Италии поддержал идею о приостановке шенгена с Испанией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни поддержал идею о приостановке действия Шенгенской зоны с Испанией из-за наплыва мигрантов в Сеуту.
- Он считает, что решение правительства Мадрида о предоставлении испанского гражданства более чем 500 тысячам нелегальных иммигрантов стимулирует торговлю людьми.
РИМ, 31 июл - РИА Новости. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что поддерживает идею о приостановке действия Шенгенской зоны с Испанией о свободном пересечении границы из-за наплыва мигрантов в испанский автономный город Сеута.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту.
"Я выступаю за закрытие Шенгенской зоны с Испанией... Нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности", - написал Таяни в соцсети Х.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
По его словам, поступающие из Сеуты кадры показывают, что решение правительства Мадрида о предоставлении испанского, а следовательно, и европейского гражданства более чем 500 тысячам нелегальных иммигрантов "является глубоко ошибочным и стимулирует торговлю людьми".