Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли до 1495 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Север».
- Также были уничтожены 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 1495 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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