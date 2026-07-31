Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 60 тысяч человек проникли за сутки в испанскую Сеуту из Марокко.
- По словам мэра-президента Сеуты Хуана Хесуса Виваса, число проникших в город людей составляет около 70% населения Сеуты.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 60 тысяч человек проникли за сутки в испанскую Сеуту из Марокко, заявил мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас.
"По оценкам, в связи с этим эпизодом в наш город вошли около 60 тысяч 00 человек. Это означает 70% населения Сеуты", - сказал он, выступая перед журналистами, его выступление транслировали испанские СМИ.