Мигранты начали добровольно возвращаться из Сеуты в Марокко, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотни мигрантов, проникших в испанский анклав Сеута, начали добровольно возвращаться в Марокко.
- Власти направили в Сеуту дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих после проникновения мигрантов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сотни мигрантов, массово проникших в испанский анклав Сеута, начали добровольно возвращаться в Марокко, сообщает агентство Europa Press.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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По данным агентства, обратный поток начался поздно в ночь на пятницу.
"Сотни людей, массово вошедших в Сеуту в последние часы, начали добровольно возвращаться в Марокко", - говорится в сообщении Europa Press.
При этом агентство отмечает, что в Сеуту продолжают прибывать новые мигранты, однако их число начало сокращаться к утру. Тысячи молодых людей по-прежнему находятся на улицах города, добавляет Europa Press
Ранее телеканал Antena3 сообщал со ссылкой на источники в Гражданской гвардии, что порядка 40 тысяч мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута в четверг.