Мигранты начали добровольно возвращаться из Сеуты в Марокко, пишут СМИ

По данным агентства, обратный поток начался поздно в ночь на пятницу.

"Сотни людей, массово вошедших в Сеуту в последние часы, начали добровольно возвращаться в Марокко", - говорится в сообщении Europa Press.

Ранее телеканал Antena3 сообщал со ссылкой на источники в Гражданской гвардии, что порядка 40 тысяч мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута в четверг.