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МВД Испании связывает наплыв мигрантов в Сеуту с решением суда, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2026
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10:59 31.07.2026 (обновлено: 12:46 31.07.2026)
МВД Испании связывает наплыв мигрантов в Сеуту с решением суда, пишут СМИ

RTVE: наплыв мигрантов в Сеуту может быть связан с решением Верховного суда

© AP Photo / Antonio SempereМигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наплыв мигрантов в испанский эксклав Сеуту может быть связан с недавним решением Верховного суда в сфере миграционного законодательства, сообщает телерадиокомпания RTVE.
  • Министерство внутренних дел Испании связывает инцидент с деятельностью сетей торговли людьми, которые используют решение суда для продвижения потока нелегальных мигрантов.
МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Наплыв мигрантов в испанский эксклав Сеуту может быть связан с недавним решением Верховного суда в сфере миграционного законодательства, сообщает телерадиокомпания RTVE со ссылкой на министерство внутренних дел Испании.
"Министерство внутренних дел, возглавляемое Фернандо Гранде-Марлаской, связывает этот инцидент с сетями торговли людьми, которые, по их утверждению, "используют решение суда" для продвижения потока нелегальных мигрантов", - говорится в материале RTVE.
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Недавнее решение Верховного суда Испании устанавливает, что все мигранты, въезжающие на территорию Испании, имеют право на юридическую помощь, так как их ситуация будет оцениваться "индивидуально", сообщает RTVE.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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