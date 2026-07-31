МВД Испании связывает наплыв мигрантов в Сеуту с решением суда, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наплыв мигрантов в испанский эксклав Сеуту может быть связан с недавним решением Верховного суда в сфере миграционного законодательства, сообщает телерадиокомпания RTVE.
- Министерство внутренних дел Испании связывает инцидент с деятельностью сетей торговли людьми, которые используют решение суда для продвижения потока нелегальных мигрантов.
МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Наплыв мигрантов в испанский эксклав Сеуту может быть связан с недавним решением Верховного суда в сфере миграционного законодательства, сообщает телерадиокомпания RTVE со ссылкой на министерство внутренних дел Испании.
"Министерство внутренних дел, возглавляемое Фернандо Гранде-Марлаской, связывает этот инцидент с сетями торговли людьми, которые, по их утверждению, "используют решение суда" для продвижения потока нелегальных мигрантов", - говорится в материале RTVE.
Недавнее решение Верховного суда Испании устанавливает, что все мигранты, въезжающие на территорию Испании, имеют право на юридическую помощь, так как их ситуация будет оцениваться "индивидуально", сообщает RTVE.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.