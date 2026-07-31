МВД Испании связывает наплыв мигрантов в Сеуту с решением суда, пишут СМИ

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Наплыв мигрантов в испанский эксклав Сеуту может быть связан с недавним решением Верховного суда в сфере миграционного законодательства, сообщает телерадиокомпания RTVE со ссылкой на министерство внутренних дел Испании.