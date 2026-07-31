Из моря в испанской Сеуте извлекли 19 тел погибших мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число тел погибших мигрантов, извлеченных из моря в Сеуте, возросло до 19.
МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Число тел погибших мигрантов, извлеченных из моря в Сеуте, возросло до 19 на фоне миграционного кризиса, сообщила телерадиокомпания RTVE.
"Число тел, извлеченных из моря в Сеуте за последние 24 часа, возросло до 19", - передает RTVE.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.